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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 17:35

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Актау и Ургенч стали городами — побратимами

Узбекистан посетила делегация Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Ералы Тугжанов. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Узбекистан посетила делегация Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Акимат Актау и хокимат Ургенча установили побратимские отношения.

- Согласно подписанному меморандуму, власти городов будут сотрудничать в торгово-экономической сфере, а также по вопросам образования, спорта, туризма и молодежной политики, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Актау и Ургенч стали городами — побратимами


Во время визита подписаны соглашения о взаимодействии между Палатой предпринимателей Мангистауской области и торгово-промышленной палатой Узбекистана, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и хокиматом Хорезмской области — стороны договорились развивать долговременные торгово-экономические и научно-технические отношения.

Еще один меморандум, как сообщает пресс-служба акима области, подписан между СЭЗ «Морпорт Актау» и СЭЗ «Хазарсп». Стороны намерены обмениваться информацией и улучшать сотрудничество.

- Достигнута устная договоренность о возможности сотрудничества по поставке овощей в Мангистаускую область. По поручению Ералы Тугжанова, для создания конкурентной среды и стабилизации цен в регионе, управление сельского хозяйства проведет мониторинг цен на овощи и фрукты в регионе. Затем узбекская сторона предоставит цены на свою продукцию с целью реализации их в Мангистауской области, - сообщает пресс-служба акима региона.

Актау и Ургенч стали городами — побратимами


Представители Мангистауской области, как сообщает пресс-служба, предложили рассмотреть вопрос об открытии консульства Узбекистана в Актау. Глава региона пригласил хокима Хорезмской области на открытие дороги «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан», которое запланировано на ноябрь 2018 года.

Актау и Ургенч стали городами — побратимами


За восемь месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Мангистауской области и Узбекистана составил 16,1 миллиона долларов США. В том числе экспорт (лом черных металлов, мука, камень-известняк, сварные трубы и т. д.) - 8,2 миллиона долларов США и импорт (фрукты и овощи, вата и т.д.)— 7,9 миллиона долларов США. В Мангистауской области зарегистрировано 34 предприятия с участием узбекского капитала.


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Комментарии ( 1 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 17:50
а самолет когда запустят до Нукуса или Ургенча? А то тут рядом на стройке ребята спрашивают, говорят раньше в 1970-80 гг. часто летали Ан-24. stop
 
 

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