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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:48

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Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау

Касым-Жомарт Токаев осмотрел новые тренировочные залы и встретился со спортсменами, сообщается на официальном сайте президента РК.

Фото с официального сайта президента страны
Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс «Халык Арена» в Актау.

Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау


Спорткомплекс рассчитан на 2500 человек. Созданы условия для занятий 19 видами спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, лёгкую атлетику, бокс, дзюдо, тяжёлую атлетику, плавание, мини-футбол.

Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау


Президент в ходе беседы со спортсменами отметил, что государство уделяет особое внимание сфере спорта, в том числе развитию массового спорта. Во всех регионах строятся современные спортивные сооружения.

Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау


Глава государства выразил уверенность, что в будущем эти спортсмены станут чемпионами мира и олимпийских игр.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов молодым спортсменам.

Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау





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