Президент посетил новый спорткомплекс «Халык Арена» в Актау

Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс «Халык Арена» в Актау.Спорткомплекс рассчитан на 2500 человек. Созданы условия для занятий 19 видами спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, лёгкую атлетику, бокс, дзюдо, тяжёлую атлетику, плавание, мини-футбол.Президент в ходе беседы со спортсменами отметил, что государство уделяет особое внимание сфере спорта, в том числе развитию массового спорта. Во всех регионах строятся современные спортивные сооружения.Глава государства выразил уверенность, что в будущем эти спортсмены станут чемпионами мира и олимпийских игр.В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов молодым спортсменам.