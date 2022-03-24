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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия снимет ограничения на границе с Казахстаном

Просмотров:2221 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Россия снимет ограничения на границе с Казахстаном
Фото Tengrinews.kz/Турар
Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Smirnoff (Посетители) Сегодня, 15:09
Из России действительно многие уезжают. Скорее всего в скором времени покинуть Россию не будет возможно просто так. По типу Северной Кореи это будет являться предательством, если ты не zигуешь или не поддерживаешь войну.

Да и добро пожаловать! Нам тут нужны нормальные люди любых национальностей!
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 13:24
И че пцр не будут спрашивать?
 
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vlad7272 (Посетители) Сегодня, 13:23
Отличеая новость!!!
 
 

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