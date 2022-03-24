Россия снимет ограничения на границе с Казахстаном

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.