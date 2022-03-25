Володин и Минздрав России опровергли сообщения о смерти Жириновского

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал политик в Telegram-канале.
Ранее в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти лидера ЛДПР, но позднее удалил его.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, Жириновский находится в стабильном состоянии.
"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — добавили в ведомстве.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил в Telegram, что лидер партии жив.
Фракция Либерально-демократической партии в Думе также опубликовала опровержение.
"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. <...> Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" — говорится в сообщении.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
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