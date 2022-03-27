Нужна ли третья доза вакцины для въезда казахстанцев в Турцию

Сейчас паспорт вакцинации является одним из лучших способов расширить свои возможности для путешествий. Тем не менее некоторые туристы опасаются, что не смогут въехать в Турцию с двумя дозами вакцины. Tengritravel.kz представляет разъяснения официальных госорганов.
Сезон отпусков по системе "все включено" в Турции приближается. И страна упрощает въезд для туристов. Однако с момента начала вакцинации в Казахстане прошло больше года, и паспорта вакцинации многих имеют срок давности более шести месяцев. При этом третью, бустерную дозу получили не все казахстанцы. В связи с этим у туристов и возникали опасения, что их могут не пустить на границе или вынудить сдавать дорогостоящие ПЦР-тесты.
В посольстве Турции в Казахстане в свою очередь объяснили, что турист должен быть вакцинированным двумя дозами вакцины, которая признана в Турции. При этом, по данным дипломатического представительства, паспорт вакцинации не имеет срока давности.
"Паспорт вакцинации не имеет срока давности. Если у туриста есть подтверждение о прохождении полного курса вакцинации, он считается вакцинированным", - объяснили в посольстве.
В свою очередь представитель компании-туроператора Светлана Ошерова уточнила, что прецедентов, когда паспорта вакцинации казахстанских туристов в Турции не принимали из-за отсутствия третьего компонента, пока не было.
Однако при въезде в Казахстан не все паспорта вакцинации туристов будут приниматься. Так, официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Республики Казахстан Ержан Байтанаев объяснил, что в стране при въезде принимаются паспорта вакцинации сроком не более шести месяцев.
"Если человек приезжает в Казахстан из другой страны и он вакцинирован первой и второй дозами более чем шесть месяцев назад, то ему не нужно сдавать ПЦР-тест. После ревакцинации также в течение шести месяцев он может беспрепятственно заезжать в Казахстан. Если прошло более шести месяцев - нужно сдавать ПЦР-тест.
Внутри страны, если человек провакцинирован двумя компонентами, он будет иметь "зеленый" статус ровно год, после ревакцинации еще год добавляется", - говорит он.
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