Apple и Meta обвинили в передаче хакерам данных пользователей

Компании Apple и Meta (материнская компания Facebook и Instagram) обвинили в передаче детям-хакерам данных пользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Согласно новому отчету Bloomberg, дети-хакеры, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, смогли обмануть Meta и Apple в передаче информации о пользователях.



По данным агентства, в середине 2021 года хакеры направляли в компании экстренные запросы от имени спецслужб и получали данные о пользователях, в том числе адреса, номера телефонов и IP-адреса. При этом официальные запросы, как правило, сопровождаются ордером на обыск или заверенной в суде повесткой, однако экстренные обращения не требуют дополнительных документов.



Исследователи кибербезопасности подозревают, что в инциденте замешана ныне несуществующая хакерская банда под названием Recursion Team, которая состоит из несовершеннолетних из США и Великобритании. Считается, что полученные от Apple и Meta данные пользователей использовались для преследования жертв и совершения финансовых преступлений путем кражи личных данных.



Представитель Meta Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый подобный запрос и блокирует "известные скомпрометированные учетные записи". Представитель Apple в свою очередь предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, "можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным".



Как пишет Bloomberg, аналогичный запрос получила компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, но неясно, передала ли она данные хакерам.



Правоохранительные органы по всему миру регулярно запрашивают у социальных сетей информацию о пользователях в рамках уголовных расследований.



Как отметили в Daily Mail, большинство крупных технологических компаний используют специальный портал правоохранительных органов для запросов данных, но многие по-прежнему также принимают запросы по электронной почте, если электронные письма поступают с официальных правительственных адресов. Однако такие учетные записи можно легко скомпрометировать, а учетные данные продаются в даркнете всего за 10 долларов, указали эксперты по кибербезопасности.



Ранее подросток-хакер, взломавший несколько крупных Twitter-аккаунтов у личностей, таких как Барак Обама, Джо Байден, Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос и Канье Уэст, был осужден на три года лишения свободы в колонии для несовершеннолетних.