Казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз

С 1 апреля казахстанцы вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней, передает Zakon.kz.



С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Казахстана и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан. Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Министерство иностранных дел РК



Таким образом, казахстанцы вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней.



В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.



В настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. Министерство иностранных дел РК



Как уточнили в ведомстве, если отсутствует такое разрешение, авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке в самолет.



Казахстанцам, путешествующим в Республику Корея, нужно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях на территории Казахстана.