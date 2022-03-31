Казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз

С 1 апреля казахстанцы вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней, передает Zakon.kz.
С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Казахстана и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан. Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Министерство иностранных дел РК
Таким образом, казахстанцы вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней.
В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.
В настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. Министерство иностранных дел РК
Как уточнили в ведомстве, если отсутствует такое разрешение, авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке в самолет.
Казахстанцам, путешествующим в Республику Корея, нужно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях на территории Казахстана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.