Роспотребнадзор отменил тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше россиян и граждан стран ЕАЭС

С 1 апреля Роспотребнадзор отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше в Россию граждан РФ и других стран ЕАЭС. Об этом свидетельствует постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованное 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке к проекту постановления ранее говорилось, что он подготовлен из-за решения федерального оперативного штаба снять ограничения на въезд стран ЕАЭС в Россию через сухопутные участки границы.
Отметим, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), помимо РФ, входят четыре государства: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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