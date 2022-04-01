«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.56 KZT
  • €1 = 522.37 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Экс-директор "Оператора РОП" подозревается в хищении 13 миллиардов тенге - Антикор

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Экс-директор "Оператора РОП" подозревается в хищении 13 миллиардов тенге - Антикор
Фото:instagram.com/recycle.kz
По подозрению в хищении свыше 13 миллиардов тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП". Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

"Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 миллиардов тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Преступные действия совершались в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП", добавили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не разглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев взяты под стражу сроком на два месяца с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика