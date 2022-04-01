Экс-директор "Оператора РОП" подозревается в хищении 13 миллиардов тенге - Антикор

По подозрению в хищении свыше 13 миллиардов тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП". Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.
"Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 миллиардов тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Преступные действия совершались в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП", добавили в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не разглашается.
Напомним, ранее сообщалось, что вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев взяты под стражу сроком на два месяца с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.