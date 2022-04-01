Экс-директор "Оператора РОП" подозревается в хищении 13 миллиардов тенге - Антикор

По подозрению в хищении свыше 13 миллиардов тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП". Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.



"Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 миллиардов тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере", - говорится в сообщении.



Преступные действия совершались в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП", добавили в Антикоре.



С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не разглашается.



Напомним, ранее сообщалось, что вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев взяты под стражу сроком на два месяца с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.