Житель Германии получил 90 доз вакцины от коронавируса

Житель Германии сделал 90 прививок от COVID-19, чтобы позже продать сертификаты вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky News.



По информации портала, 60-летний мужчина из города Магдебург на востоке Германии, чье имя не разглашается в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, почти 90 раз привился от коронавируса в центрах вакцинации в восточной земле Саксония в течение нескольких месяцев.



Подозреваемый не был задержан, но находится под следствием за несанкционированную выдачу прививочных карточек и подделку документов. Его поймали в центре вакцинации города Айленбург, ради очередной дозы препарата он пришел в одно и то же место два дня подряд.



Предполагается, что, сделав прививку больше положенного количества раз, он смог продать поддельные документы, содержащие настоящие номера партий вакцин, тем, кто не хотел делать прививку. Полицейские конфисковали у него несколько пустых прививочных карт и возбудили уголовное дело.



На протяжении всей пандемии в Германии требовались сертификаты вакцинации для посещения определенных заведений, включая рестораны, театры, некоторые рабочие места и бассейны. В стране зарегистрировано более 21,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом и 130 029 смертей с начала пандемии в 2020 году.



Ожидается, что 7 апреля в бундестаге состоится голосование по нескольким вариантам закона, связанного с обязательной общенациональной вакцинацией населения страны от COVID-19.



Ранее Германия стала одним из мировых лидеров по распространению COVID-19.