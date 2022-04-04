Житель Германии получил 90 доз вакцины от коронавируса

Житель Германии сделал 90 прививок от COVID-19, чтобы позже продать сертификаты вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky News.
По информации портала, 60-летний мужчина из города Магдебург на востоке Германии, чье имя не разглашается в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, почти 90 раз привился от коронавируса в центрах вакцинации в восточной земле Саксония в течение нескольких месяцев.
Подозреваемый не был задержан, но находится под следствием за несанкционированную выдачу прививочных карточек и подделку документов. Его поймали в центре вакцинации города Айленбург, ради очередной дозы препарата он пришел в одно и то же место два дня подряд.
Предполагается, что, сделав прививку больше положенного количества раз, он смог продать поддельные документы, содержащие настоящие номера партий вакцин, тем, кто не хотел делать прививку. Полицейские конфисковали у него несколько пустых прививочных карт и возбудили уголовное дело.
На протяжении всей пандемии в Германии требовались сертификаты вакцинации для посещения определенных заведений, включая рестораны, театры, некоторые рабочие места и бассейны. В стране зарегистрировано более 21,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом и 130 029 смертей с начала пандемии в 2020 году.
Ожидается, что 7 апреля в бундестаге состоится голосование по нескольким вариантам закона, связанного с обязательной общенациональной вакцинацией населения страны от COVID-19.
Ранее Германия стала одним из мировых лидеров по распространению COVID-19.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.