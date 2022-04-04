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Задержан по горячим следам: жертвой убийцы оказался известный врач в Алматы

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Задержан по горячим следам: жертвой убийцы оказался известный врач в Алматы
Юрий Шумков. Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru
Из охотничьего ружья в Алматы был застрелен известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Накануне полиция Алматы сообщила о введении в городе плана "Перехват" и задержании подозреваемого в убийстве мужчины утром 4 апреля.

"Был убит гражданин Ш. 1975 года рождения. Преступление раскрыто по горячим следам", - заявили правоохранители.

Как стало известно, из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков, работавший в Институте гастроэнтерологии. Эту информацию подтвердила полиция Алматы.

По данным коллег Шумкова, убийца выстрелил в голову своей жертве сзади у дверей клиники.

Медицинское сообщество Казахстана шокировано жестоким убийством.

Ранее заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов сообщил, что убийство произошло утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт "102" в полицию Алматы поступил в 8:59.

"Был убит гражданин Ш. 1975 года рождения. Это преступление раскрыто нами по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана "Перехват", - сообщил Абдрахманов.


Источник: Tengrinews.kz
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