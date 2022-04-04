Беспорядки в Казахстане: задержаны двое высокопоставленных полицейских

Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, что в изоляторы временного содержания водворены экс-замначальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, передает корреспондент Zakon.kz
По словам Килымжанова, специальными прокурорами продолжаются расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.
5 января руководители 2-х департаментов полиции и 3-х департаментов КНБ, в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье бездействие по службе. Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
Также он сообщил о еще нескольких задержанных должностных лицах.
1 и 2 апреля этого года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
В заключение представитель Генпрокуратуры добавил, что особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование.
Специальными прокурорами расследуется десять наиболее резонансных случаев. В рамках этих дел задержано 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников КНБ и один полицейский. В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается. Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
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