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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан пока не собирается открывать сухопутную границу с Россией

Просмотров:1877 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Казахстан пока не собирается открывать сухопутную границу с Россией
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 5 апр – Sputnik. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос открытия казахстанско-российской сухопутной границы.

"Сейчас этот вопрос на повестке дня. Не только Россия, это все другие государства, приграничные страны. Поэтому со всеми анализируем, учитываем определенные (факторы). Но определенная еще эпидситуация у нас в отдельных регионах имеется, поэтому мы этот вопрос должны учитывать. Поэтому вопрос на повестке дня", - сказал он в кулуарах правительства корреспонденту Sputnik Казахстан.

На вопрос журналиста о том, учитываются ли другие факторы, кроме ситуации с коронавирусом, вице-премьер ответил, что эпидемиологическая ситуация является главным фактором, почему границы еще не открыты.
Эпидситуацию, по мнению Тугжанова, стабильной назвать пока нельзя.

"Вы рост смотрите. И в России смотрите, и в Китае сегодня какой идет рост, почти до 35%, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня", - добавил вице-премьер.

Напомним, Россия с 30 марта сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом стало известно 24 марта.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • rustam240577
  • ММА
  • Dushman
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:02
Закрыть и запретить - смысл существования бюрократа, его сладкий сон.
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • babushka
  • Dushman
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:02
Скорее бы тугжанов на пенсию ушел, жаль что это зависит не от народа.
 
 

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