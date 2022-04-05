Казахстан пока не собирается открывать сухопутную границу с Россией

НУР-СУЛТАН, 5 апр – Sputnik. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос открытия казахстанско-российской сухопутной границы.
"Сейчас этот вопрос на повестке дня. Не только Россия, это все другие государства, приграничные страны. Поэтому со всеми анализируем, учитываем определенные (факторы). Но определенная еще эпидситуация у нас в отдельных регионах имеется, поэтому мы этот вопрос должны учитывать. Поэтому вопрос на повестке дня", - сказал он в кулуарах правительства корреспонденту Sputnik Казахстан.
На вопрос журналиста о том, учитываются ли другие факторы, кроме ситуации с коронавирусом, вице-премьер ответил, что эпидемиологическая ситуация является главным фактором, почему границы еще не открыты. Эпидситуацию, по мнению Тугжанова, стабильной назвать пока нельзя.
"Вы рост смотрите. И в России смотрите, и в Китае сегодня какой идет рост, почти до 35%, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня", - добавил вице-премьер.
Напомним, Россия с 30 марта сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом стало известно 24 марта.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz