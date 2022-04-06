Пресс-секретарь полиции Шымкента пыталась покончить с собой

Пресс-секретарь Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеева пыталась покончить с собой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



5 апреля Молдир Бекеева на своей странице в Facebook написала прощальный пост. В публикации она заявила, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства городского Департамента полиции. По ее словам, ранее новый начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков якобы предложил ей "прикормить" журналистов. После ее отказа, по словам Бекеевой, против нее было возбуждено уголовное дело. Она заявила, что не может жить с этим, и попрощалась с родными, друзьями и коллегами.



Ситуацию прокомментировали в Управлении собственной безопасности ДП Шымкента. По данным ведомства, досудебное расследование в отношении Молдир Бекеевой проводится по статье 378 Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти".



"В конце марта на YouТube-канале появилась запись, где якобы руководитель пресс-службы Департамента полиции Шымкента (Молдир Бекеева - прим.) выражается нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. В связи с этим начальник ДП Шымкента назначил служебную проверку. В результате сотрудники Управления собственной безопасности установили полицейского, записавшего свой разговор с руководителем пресс-службы. Он пояснил, что данный разговор он записал в декабре прошлого года с целью сохранить себя на работе, так как является единственным кормильцем престарелых родителей.



Будучи офицером и специалистом Центра оперативного управления штаба, его по команде бывшего начальника ДП отправили в подчинение пресс-секретаря. Последняя в свою очередь ежедневно устраивала ему скандалы, выражалась ненормативными словами, унижала его честь и достоинство. При этом Бекеева угрожала увольнением. Впоследствии он этой записью поделился с друзьями в WhatsApp, а сам, не выдержав морального и психологического давления, попал в больницу", - заявили в УСБ.



Отмечается, что слова этого полицейского поддержали и подтвердили сотрудники пресс-службы и кадрового отдела, а также пять водителей. Сообщается, что все они работали с Бекеевой в течение 10 месяцев ее пребывания в должности руководителя пресс-службы ДП.



"Затем сотрудник ЦОУ обратился с рапортом о возбуждении уголовного дела. Его рапорт зарегистрировали по статье 378 УК "Оскорбление представителя власти". Досудебное расследование по заявлению проводит управление дознания. А по факту попытки суицида Бекеевой в Каратауском РУП начато досудебное расследование по статье 105 УК", - добавили в ведомстве.



По их данным, в настоящее время Молдир Бекеева госпитализирована.