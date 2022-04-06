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Страны не должны вводить ограничения на экспорт продовольствия - глава ООН

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Страны не должны вводить ограничения на экспорт продовольствия - глава ООН
Иллюстративное фото
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что странам мира не стоит вводить без веских оснований экспортные ограничения, касающиеся продовольствия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт организации.

Гутерриш отметил, что события в Украине привели к сильному росту цен на продукты питания, энергоресурсы и удобрения. По его словам, это привело к нарушению цепочек поставок.

"Как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я обязан обратить внимание совета на серьезный ущерб, наносимый мировой экономике, и особенно уязвимым слоям населения и развивающимся странам", - заявил он.

Анализ ООН показал, что 74 развивающиеся страны с общим населением в 1,2 миллиарда человек особенно уязвимы к резкому росту цен на продовольствие, энергию и удобрения. Долговые обязательства отнимают около 16 процентов экспортной выручки развивающихся стран. В малых островных развивающихся государствах эта цифра составляет 34 процента и продолжает расти из-за роста процентных ставок и необходимости оплачивать дорогостоящий импорт.

По словам Гуттериша, только за последний месяц цены на пшеницу выросли на 22 процента, кукурузу - на 21 процент, а ячмень - на 31 процент. Цены на нефть марки Brent 1 апреля были более чем на 60 процентов выше, чем в то же время в прошлом году. За тот же период цены на природный газ и удобрения выросли более чем в два раза.

"Мы уже видим, как некоторые страны переходят от уязвимости к кризису, и признаки серьезных социальных волнений. Пламя конфликтов разгорается из-за неравенства, лишений и недостаточного финансирования. Учитывая все эти предупреждающие сигналы, мы обязаны действовать", - заявил он.

Группа по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов сформулировала некоторые первоначальные рекомендации для рассмотрения государствами-членами, международными финансовыми институтами и другими организациями.

Так, группа призвала все страны держать рынки открытыми, противостоять неоправданным и ненужным экспортным ограничениям и предоставить резервы странам, подверженным риску голода.

"Сейчас не время для протекционизма. Гуманитарные призывы должны быть полностью профинансированы. Люди, оказавшиеся в кризисной ситуации по всему миру, не могут платить цену за этот конфликт", - заявил Гуттериш.


Источник: tengrinews.kz
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