Больного сибирской язвой выявили в поезде, следовавшем в Боровое

26-летнего жителя Туркестанской области, у которого появились симптомы сибирской язвы, cняли с поезда в Акмолинской области. Мужчину и его супругу поместили в центр инфекционных заболеваний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По словам главного государственного санврача Кокшетау Каната Искакова, у молодого человека, ехавшего с супругой на отдых в санаторий Бурабайского района, поднялась температура.
"Как оказалось, ранее он с другом купил у родственницы мясо - конину. Сначала заболел друг, потом по контакту определили этого мужчину. Так как инфекционное отделение находится в Кокшетау, вчера его сразу из вагона госпитализировали, состояние средней степени тяжести. Диагноз "Сибирская язва" подтвержден. Кожная форма заболевания. Симптомы проявились только у него. Но жена также находится в больнице. Её тест отрицательный. По вагону определили контактных. Медслужба дала постановление о медицинском наблюдении", - пояснил Искаков.
Как добавил собеседник, сибирская язва передается только от животного к человеку при поедании мяса или при разделке туш. Заразиться от больного человека практически невозможно, для этого необходим контакт с кровью больного.
Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина добавила, что среди акмолинцев последний случай сибирской язвы был зарегистрирован в 2019 году.
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