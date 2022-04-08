Карты Visa Альфа-банка перестали работать вне своей Сети

Казахстанцы жалуются на проблемы с оплатой по картам Visa от Альфа-банка. В банке сообщают, что все операции теперь доступны только внутри системы банка. Подобное ранее произошло со Сбербанком в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz».



Жительница Астаны Аружан Темирбаева рассказала NT, что не смогла накануне заплатить за медицинские услуги картой Альфа-банк Казахстан. Операцию отклонил платежный терминал по причине «превышения лимита по карте», хотя на карте были деньги. Позже выяснилось, что большинство операций по картам банка не работают. Что недоступно на сегодняшний день клиентам можно узнать в мобильном приложение банка.



«Приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц. Приостановлены работы карт Visa за пределами собственной сети банкоматов. Временно введены лимиты на снятие наличных и переводы для физических лиц и юридических лиц. Информация по лимитам доступна в приложении и на сайте банка. Временно приостановлена выдача кредитов и выпуск карт», — говорится в приложении Альфа-банка Казахстан.



В официальном комментарии компании говорится, что 6 апреля Альфа-Банк был включен в санкционные списки США.



«Сейчас мы совместно с Национальным Банком РК работаем над решением задач», — говорится в официальном сообщении Альфа-банка.



Из доступных сервисов банка для клиентов остались: «переводы по номеру телефона, по номеру счета физического лица, переводы на карты MasterCard, обмен валют. Также, как сообщает Альфа-банк, доступны все платежи в мобильном приложении для физических лиц, платежи в бюджет, можно снимать деньги только в банкоматах Альфа-банка и платить картами тоже только в терминалах банка.



6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против российских Альфа-банка и Сбербанка. До этого в отношении Альфа-банка со стороны США действовали лишь мягкие секторальные санкции. Банк не мог выпускать долгосрочные облигации в США и акции. Помимо этого, США ввели и личные санкции против основателя и совладельца Альфа-банка, олигарха Михаила Фридмана.



Подобная история в марте произошла в Казахстане со Сбербанком. В результате чего казахстанцы стали жаловаться на оплату в сети магазинов, которые используют терминалы Сбербанка, безналичные платежи магазины перестали принимать.



Напомним, 6 марта компании Visa и Mastercard заявили об остановке своей работы в России. Они поддержали санкции и заявили, что прекращают оказание услуг по картам, выпущенным российскими банками. Также и российские банки не смогут принимать операции других банков по этим платежным системам.