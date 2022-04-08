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Молодые супруги найдены повешенными на столбе в Капчагае

Просмотров:532 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Молодые супруги найдены повешенными на столбе в Капчагае
Фото из открытых источников
Астана. 8 апреля. КазТАГ - Молодые супруги найдены повешенными на высоковольтном столбе в Капчагае. На телах не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

«В отдел полиции города Капчагай 8 апреля, поступил вызов об обнаружении тел супружеской четы (22-летнего парня и 18-летней девушки) в Капчагае, близ одной из городских АЗС. Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», - рассказали стражи порядка.

В полиции рассматривают версию самоубийства. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели супругов.

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. Данный факт зарегистрирован по ч.2 ст.105 УК РК.


Источник: kaztag.kz
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