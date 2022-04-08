Молодые супруги найдены повешенными на столбе в Капчагае

Астана. 8 апреля. КазТАГ - Молодые супруги найдены повешенными на высоковольтном столбе в Капчагае. На телах не обнаружено признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.



«В отдел полиции города Капчагай 8 апреля, поступил вызов об обнаружении тел супружеской четы (22-летнего парня и 18-летней девушки) в Капчагае, близ одной из городских АЗС. Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», - рассказали стражи порядка.



В полиции рассматривают версию самоубийства. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели супругов.



Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. Данный факт зарегистрирован по ч.2 ст.105 УК РК.