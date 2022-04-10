Липовые полицейские звонят казахстанцам





Казахстанцам стали поступать звонки от "полицейских", которые обеспокоены их банковскими операциями. Приятный голос в трубке располагает и вызывает доверие, мошенники уместно используют лексику правоохранительных органов. Один из таких аферистов позвонил продюсеру «Экспресс К», которая провела свое расследование.Звонки от мошенников Индире ХАМЕТЧИНОЙ, продюсеру ЭК, поступают часто. Но субботний разговор ее неприятно удивил. Предприимчивый аферист, представившись капитаном Адилем БОЛАТОВЫМ, предупредил, что разговор записывается и будет приобщен к материалам дела. Собеседник со спокойным тембром рассказал Индире выдуманную историю, которую любой доверчивый человек может принять за чистую монету.Житель Астаны гражданин N явился в отделение Каспи банка, представился вашим родственником и сказал, что вы находитесь в больнице в крайне тяжелом состоянии. Под этим предлогом запросил выдать сумму и оформить кредит на лечение,— уточнил некий Адиль БОЛАТОВ.Нотариальная доверенность на право распоряжения банковскими счетами его собеседницы у N якобы тоже была. Уточнив, что указанного парня Индира не знает, "полицейский" предложил ей ответить на несколько вопросов, также по телефону. На ее вполне адекватное предложение увидеться в департаменте полиции БОЛАТОВ сначала согласился. Даже указал точную локацию: улица Масанчи, 3-й этаж, 34 кабинет.Только на этом разговор псевдополицейский резко прервал. Даже не попрощался с Индирой, судьбой банковского счета которой он так серьезно был обеспокоен.Стоит отметить несколько нюансов, как мошенник сам себя выдал. Представлявшись, капитан назвал свою фамилию так, будто не знает, как ее правильно произносят: БОЛАТОВ с ударение на первую "о". Затем назвал столицу устаревшим названием, и в произношении улицы, на которой расположен департамент полиции Алматы, тоже допустил странную ошибку, сделав ударение на второй букве "а".Моментально перезвонив на тот же номер, продюсер редакции, желая продолжить беседу с неким капитаном, услышала уже женский голос. Девушка на том конце провода не удивилась, а только устало вздохнула. Звонок Индиры был уже двадцатым по счету.Это мошенники. Вы не первая мне звоните, что с моего номера кто-то названивает. В полицию мне пойти, что ли, заявление написать. Я ходила к мобильному оператору уже, они функцию какую-то отключили, но ничего не изменилось. С 21 марта начались звонки,— ответила жительница Талдыкоргана Зульфия.Девушка призналась, что ей тоже долгое время звонили мошенники. А теперь используют ее личный номер в своих аферах.Сегодня начальник департамента полиции Алматы Канат ТАЙМЕРДЕНОВ на своей странице в соцсетях написал, что случаи интернет-мошенничества, когда якобы полицейские звонят горожанам, участились. Аферисты сообщают, что проводится совместная отработка с Нацбанком, просят оставаться на линии для связи с сотрудником банка.Далее голос на том конце телефона поясняет, что по карте идут попытки несанкционированного перевода, и для сбережения средств необходимо внести определенную сумму на банковский счет либо на счет третьих лиц,— цитата из поста.Полицейские рекомендуют в таких случаях прекращать телефонный разговор и самостоятельно связаться с банком по проверенному номеру.