Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с 3 странами

С 11 апреля Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией, передает Tengrinews.kz.



Межведомственная комиссия по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняла это решение еще 6 апреля.



Завтра – 11 апреля те, кто давно не видел своих друзей, родных и близких смогут без ограничений пересечь пропускные посты.



Также, снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.



"Но стоит помнить! Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", - сообщили в МВК.