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"Дошли слухи": поддержавший Дикого Армана олимпийский чемпион покинул Казахстан?

Просмотров:777 Опубликовано: Сегодня, 12:45
"Дошли слухи": поддержавший Дикого Армана олимпийский чемпион покинул Казахстан?
Фото - Открытые источники
Спортсмена уволили после выступления в защиту криминального авторитета.

На сайте malim.kz появилась публикация, в которой говорится о текущих обстоятельствах Артаева, передает медиа-портал Сaravan.kz.

10 февраля Бахтияр Артаев в своем Instagram потребовал освободить криминального авторитета Армана Джумагельдиева. На следующий день олимпийского чемпиона уволили с поста вице-президента казахстанской Федерации бокса. После этого на странице Артаева не появилось ни одной публикации, а в сторис появляются репосты других пользователей.

Как отмечает автор malim.kz, Артаев стал единственным из "звездных" друзей Джумагельдиева, кто поддержал его открыто, при этом все певцы промолчали, хотя ранее выступали перед Арманом и получали от него большие деньги.

С увольнения Артаева прошло 2 месяца. Автор malim.kz сообщает, что до него дошли слухи об отъезде Артаева за границу. Также автор текста задается вопросом, стал ли арест Джумагельдиева причиной того, что знаменитый боксер покинул родную страну.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • shurik_kz11
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • StarlightDragon
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:02
Цитата: Forever Young
Правильно сказал Жириновский... певцы и артисты как последняя проститутка ложатся под любого руководителя!


Вот и Зеля лёг под Бидона ))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Orion
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 13:55
Правильно сказал Жириновский... певцы и артисты как последняя проститутка ложатся под любого руководителя!
 
 

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