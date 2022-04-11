"Дошли слухи": поддержавший Дикого Армана олимпийский чемпион покинул Казахстан?

Спортсмена уволили после выступления в защиту криминального авторитета.



На сайте malim.kz появилась публикация, в которой говорится о текущих обстоятельствах Артаева, передает медиа-портал Сaravan.kz.



10 февраля Бахтияр Артаев в своем Instagram потребовал освободить криминального авторитета Армана Джумагельдиева. На следующий день олимпийского чемпиона уволили с поста вице-президента казахстанской Федерации бокса. После этого на странице Артаева не появилось ни одной публикации, а в сторис появляются репосты других пользователей.



Как отмечает автор malim.kz, Артаев стал единственным из "звездных" друзей Джумагельдиева, кто поддержал его открыто, при этом все певцы промолчали, хотя ранее выступали перед Арманом и получали от него большие деньги.



С увольнения Артаева прошло 2 месяца. Автор malim.kz сообщает, что до него дошли слухи об отъезде Артаева за границу. Также автор текста задается вопросом, стал ли арест Джумагельдиева причиной того, что знаменитый боксер покинул родную страну.