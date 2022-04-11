В январских беспорядках участвовали 12 ОПГ - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре заявили об участии организованных преступных группировок в массовых январских беспорядках, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По мере расследования указанных дел следствию удается устанавливать детали и причастных лиц. Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева, так называемого Дикого Армана, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 преступных авторитета", - сообщил на брифинге СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.



На сегодня, по его словам, подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из них под арестом находятся 269 лиц.



"В Алматы 25 марта арестован Ш., который во время январской трагедии, похитив винтовку из оружейного магазина "Анна", совершил нападение на аэропорт, Департамент полиции и Управление полиции Алмалинского района Алматы.



Органами правопорядка установлен Н., который 5 января в группе лиц захватил здание "Казаэронавигации" и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы", - сказал Килымжанов.



Также Кимылжанов сообщил о задержании в Шымкенте подозреваемого в финансировании январских беспорядков и организации доставки арматуры, камней и коктейлей Молотова. Кроме того подозреваемыми в расследовании дела о массовых беспорядках признаны руководители департаментов КНБ и полиции в нескольких регионах.



По данным МВД, на сегодня за участие в январских массовых беспорядках в Казахстане осуждены 168 человек.



Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.



5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 95 миллиардов тенге.



По официальным данным, в ходе беспорядков пострадали 4353 человека, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших, в том числе 19 полицейских и военных.