Токаев назначил Баспаева своим помощником

Ернар Баспаев назначен помощником Президента. Соответствующий указ подписал Глава государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.



Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьеве (Атырау).



Выпускник Казахской государственной юридической академии.



После окончания вуза в 2001 году работал в государственных органах – в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководителем Департамента юстиции по Атырауской области, руководителем аппарата акима Атырауской области, государственным инспектором Администрации Президента.



Напомним, ранее Президент отправил в отставку заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Казахстана Данияра Есина.