Мужчина открыл стрельбу в метро Нью-Йорка, пострадали 23 человека

НУР-СУЛТАН, 13 апр — Sputnik. Полиция США разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в нью-йоркском метро – он арендовал в Филадельфии фургон, который, предположительно, связан с инцидентом, заявил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины, передает РИА Новости.
Как рассказала Сюэл, мужчина в оранжевом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось.
"Мужчина, который, как мы полагаем, взял в прокат этот фургон в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом, 62 года", - сказал Эссиг.
Как пояснил детектив, Джеймс является лицом, "представляющим оперативный интерес". "Мы пытаемся найти его, чтобы определить его причастность к стрельбе в метро, если таковая имеется", - указал он.
По его словам, стрелявший в вагоне был в оранжево-зеленом жилете строителя, серой толстовке, с зеленой строительной каской на голове и в медицинской маске. Машину, возможно, связанную с инцидентом, удалось найти благодаря найденному в вагоне ключу, оставленному преступником.
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