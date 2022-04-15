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Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 19:44
Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн
Фото: Polisia.kz
В рамках поручения Главы государства по дебюрократизации госаппарата состоялась рабочая встреча министров внутренних дел и цифрового развития. По ее итогам, в частности, министр цифрового развития Багдат Мусин рассказал, что скоро казахстанцы смогут заказывать госномера в режиме онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В спецЦОНе главы министерств ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль.

Отмечается, что благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски.

"Посмотрели, как работает новая биометрическая система при сдаче теории на права. Она полностью исключает подмену кандидата и снижает коррупционные риски при выдаче водительских прав. Кроме того, на автодромах при сдаче уже практического экзамена работает новая GPS-система, которая также делает весь процесс прозрачным.

Еще одна хорошая новость - скоро у казахстанцев появится возможность заказывать госномера онлайн, а комбинация цифр будет генерироваться автоматически", - поделился на своей странице в Facebook глава Минцифры Багдат Мусин.

Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн


В ЦОНе № 1 Нур-Султана министрам был презентован автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой и функцией фотографирования. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода.

Как сообщается, на данный момент прорабатывается вопрос внедрения в пилотном режиме данного подхода.

Между тем главы двух ведомств также посетили Экспат-центр МФЦА, где с сегодняшнего дня IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок из-за рубежа, смогут пройти самые необходимые процедуры.

Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн


Уточняется, что преимущество такого центра - в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по разным организациям.

В Центре оперативного управления столичного Департамента полиции Марат Ахметжанов и Багдат Мусин рассмотрели проекты МВД "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобильное приложение АПК "Сергек" и планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах внутренних дел.

Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн


Отмечается, что аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступности, что является важной составляющей в сфере профилактики и предупреждения преступности. Мобильное приложение - функционал по автоматическому надзору за дорожным движением, являющийся качественным решением профилактики нарушений правил дорожного движения и повышения дисциплины водителей.

Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн


Министры также провели совместное совещание в режиме видео-конференц-связи с местными исполнительными органами, начальниками департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы, филиалами государственной корпорации "Правительство для граждан".

"Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами", – отметил Марат Ахметжанов.

Казахстанцы смогут заказывать госномера онлайн


Глава ведомства подчеркнул, что обеспечение правопорядка в регионах - это задача не только полиции, но и местных исполнительных органов. В профилактике правонарушений должны быть задействованы все его субъекты, в том числе и акиматы.

"Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере "цифры" и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов", - сказал в ходе совещания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По итогам совещания приняты решения по дальнейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению совместных инноваций в деятельность полиции при участии МЦРИАП РК.


Источник: tengrinews.kz
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