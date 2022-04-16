Как льготное автокредитование повлияет на авторынок Казахстана

В конце апреля в Казахстане планируют возобновить льготное автокредитование, но уже с новыми условия. О том, как обновленная программа повлияет на авторынок Казахстана, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал директор Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян.



По словам спикера, в этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault. Однако эксперт подчеркнул, что обновленное льготное автокредитование "не будет каким-то невероятным толчком" для продаж автомобилей, сделанных в Казахстане. Он отметил, что с 2017 года авторынок страны и так растет в среднем на 20-30 процентов.



"В последние пару лет наблюдается серьезный дефицит предложения не только в Казахстане, но и в мире вообще. И рост происходит безотносительно к действию программы льготного автокредитования. Главные факторы растущего спроса:



- тенденция к обновлению автопарка;

- низкий уровень автомобилизации;

- сохраняющийся платежеспособный спрос", - отметил Мискарян.



Специалист считает, что обновленное льготное автокредитование также "не станет Клондайком для отечественного автопрома".



"При грубом подсчете по условиям программы на 100 миллиардов тенге при нынешних ценах можно приобрести 6,6-10 тысяч машин. А это не очень-то и много. Да, программа рассчитана на длительный период. Да, револьверный принцип заложен в ее основе. Но при этом важно понимать объемы рынка и динамику цен. Так, в 2020 году было продано 90 тысяч новых авто, а в 2021 году - уже 118 тысяч. Больше половины этого объема составляет локальная сборка", - добавил он.



Однако Мискарян отметил и положительные моменты в программе льготного автокредитования.



"Программа даст возможность покупки нового автомобиля на условиях, которых попросту нет в сегменте рыночного кредитования от банков. Там, напомню, ставка может достигать 25 процентов. Так что это льготное автокредитование без преувеличения является уникальным предложением от государства.



Да, скорее всего, придется какое-то время ждать одобрения заявки в очереди, и да, скорее всего, какое-то время придется прождать свой автомобиль, приобретаемый по программе. Но игра, с точки зрения потребителя, стоит свеч, очевидно", - почеркнул эксперт.



Тем не менее он отметил и риски, которые все же существуют при нынешней программе льготного автокредитования.



"Дефицит автомобилей на мировом рынке все еще никуда не делся. И многое сейчас указывает на то, что цены продолжат расти. Бороться со всем этим усилиями регулятора в одной стране не получится. Кроме этого, возможность кредитования без первоначального взноса также несет определенные риски в условиях снижения реальных доходов и курсовой нестабильности", - подытожил Артур Мискарян.



Как сообщалось ранее, на льготное кредитование потратят порядка 100 миллиардов тенге. Около 30 миллиардов тенге будет направлено на обновление парка автобусов в регионах Казахстана.



Кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:



- ставка вознаграждения - 4 процента;

- сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге;

- срок финансирования - не более 7 лет;

- первоначальный взнос - от 0 процентов;

- стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.



Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.





