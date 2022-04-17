Минсельхоз принял приказ об ограничении вывоза пшеницы и муки из Казахстана

Астана. 17 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства приняло приказ об ограничении вывоза пшеницы и муки из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
«Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года №110 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В настоящее время Приказ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции РК. После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин - 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную – 300 тыс. тонн», - говорится в сообщении.
При этом, согласно пункту 5 правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных вышеуказанным приказом, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированная цена и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая будет опубликован на официальном интернет-ресурсе министерства после введения в действие вышеуказанного приказа).
«Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан. На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно порядку распределения количественных ограничений (квот), утвержденному вышеуказанным приказом», - пояснили в минсельхозе.
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