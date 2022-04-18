Подросток умер от бешенства в Туркестанской области - санврачи

В Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток. Предположительная причина смерти - бешенство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.
По словам родителей, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу.
"Решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Лишь спустя почти год, 7 апреля, у подростка появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая слабость", - говорится в сообщении.
На следующий день подросток обратился в поликлинику по месту жительства, где ему назначили лечение от болей в костях, рассказали санврачи.
"Несмотря на это, состояние лишь ухудшалось. Появились боли в пояснице, и тогда родители, не знавшие, как помочь своему ребенку, стали обращаться не только в частные клиники, но и к представителям нетрадиционной медицины. После прохождения УЗИ у подростка выявили воспаление в почках, но и тут назначенное лечение не помогло: у него появились одышка, гидрофобия, аэрофобия", - поделились в комитете.
Уточняется, что 10 апреля мальчика забрали на карете скорой помощи в районную больницу, где в инфекционном отделении ему поставили диагноз - бешенство.
"В тот же день всех членов семьи взяли под медицинское наблюдение. Однако восьмиклассника не удалось спасти. Он умер на следующий день", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко до 1 года. Поэтому проявиться, даже казалось бы безобидная царапина после укуса четвероногого, может не сразу.
Справочно: бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Опасность ее в неизлечимости: болезнь всегда заканчивается смертью. Возбудителем ее является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.
Человек может заразиться через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. От человека к человеку вирус не передается.
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