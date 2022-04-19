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Министр образования: Я не поклонник ЕНТ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Министр образования: Я не поклонник ЕНТ
Иллюстративное фото
Вместе с тем, по словам главы МОН, ЕНТ позволяет поступать в вузы, избегая коррупционных схем.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, что знает, что такое ЕНТ, не понаслышке. Когда он поступал в вуз, сдавал тестирование, которое по формату было идентично ЕНТ.

"Если сравнивать с другими формами сдачи (экзаменов. – Авт.) при поступлении в высшие учебные заведения, конечно, ЕНТ – наиболее объективное. Это возможность поступления в вуз, скажем так, без коррупции", – сказал он.

Глава МОН также рассказал о своём отношении к Единому национальному тестированию.

"Я сам не являюсь поклонником ЕНТ, но тем не менее это одна из самых лучших возможностей поступления в вуз, поэтому нам нужно думать о том, как совершенствовать эту процедуру", – отметил министр.

Он добавил, что тестирование меняется: оно перешло в онлайн-формат, у учеников появилась возможность сдавать его четыре раза в год; чтобы поступить на грант, у абитуриенты могут пройти экзамен два раза.


Источник: tengrinews.kz
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