Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники Минэкологии и "Оператора РОП"

180 миллиардов тенге намеревались похитить должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и "Оператора РОП", передает Tengrinews.kz.
"Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО "Оператор РОП" в размере 180 миллиардов тенге.
Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 миллиардов тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в Антикоре, электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.
По данным ведомства, противоправная деятельность пресечена, деньги арестованы.
"Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП" содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в Антикоррупционной службе.
Ранее сообщалось, что вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев взяты под стражу сроком на два месяца с санкции Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.
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