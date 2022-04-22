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Майк Тайсон избил мужчину в самолете — СМИ

Просмотров:2370 Опубликовано: Вчера, 08:42
Майк Тайсон избил мужчину в самолете — СМИ
Майк Тайсон / Фото: © Icon Sportswire / Contributor / Icon Sportswire / Gettyimages.ru
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон напал на мужчину в самолете, сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел вечером в среду, когда 55-летний Тайсон должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением Тайсон не отказал пассажирам, желающим сфотографироваться. Однако молодой человек, сидевший за ним, настойчиво пытался поговорить с легендарным спортсменом. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а когда тот этого не сделал, экс-боксер нанес несколько ударов мужчине по лицу. На лбу пострадавшего появились следы крови. По словам свидетелей, сразу после инцидента Тайсон покинул самолет.



Мужчине, получившему удары, была оказана медицинская помощь, а затем он обратился в полицию. Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к Тайсону, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Последний бой Тайсона состоялся в ноябре 2020 года с Роем Джонсом-младшим. Он завершился вничью.

Всего на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях на профессиональном ринге, еще два поединка признаны несостоявшимися.


Источник: SPORTBOX
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Комментарии ( 3 )

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  • Ирон
  • Empro
  • Iron man
 12-й регион (Посетители) Вчера, 09:29
Цитата: Ирон
гордись теперь этим


А на это и был расчёт: зазвездиться! Этот дохляк специально провоцировал Майка и автор видео его подталкивал на это. Теперь, каждому своё: автору--куча лайков, дохляк--теперь "звезда", битый самим легендой бокса (ещё и наварится деньгами от Майка, чтобы не заводили дело), а вот Майка жалко...Может ещё всё обойдётся
Тайсону---респект! Уважаю его! beer2
 
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  • Ирон
  • Empro
  • Iron man
 Pluto (Посетители) Вчера, 09:17
Парнишка решил хайпануть.
 
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  • Ermyndo
  • 12-й регион
  • Empro
  • Iron man
 Ирон (Посетители) Вчера, 09:06
Стандартный терпила. По пьяни приставал получил по ушам и сразу жаловаться побежал.это честь тебя побил сам тайсон гордись теперь этим
 
 

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