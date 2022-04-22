Майк Тайсон избил мужчину в самолете — СМИ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон напал на мужчину в самолете, сообщает TMZ Sports.



Инцидент произошел вечером в среду, когда 55-летний Тайсон должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением Тайсон не отказал пассажирам, желающим сфотографироваться. Однако молодой человек, сидевший за ним, настойчиво пытался поговорить с легендарным спортсменом. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а когда тот этого не сделал, экс-боксер нанес несколько ударов мужчине по лицу. На лбу пострадавшего появились следы крови. По словам свидетелей, сразу после инцидента Тайсон покинул самолет.







Мужчине, получившему удары, была оказана медицинская помощь, а затем он обратился в полицию. Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к Тайсону, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Последний бой Тайсона состоялся в ноябре 2020 года с Роем Джонсом-младшим. Он завершился вничью.



Всего на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях на профессиональном ринге, еще два поединка признаны несостоявшимися.