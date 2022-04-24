Алматы. 24 апреля. КазТАГ - Депутат Кайрат Кудайберген арестован на один месяц, сообщил адвокат Мурат Амитов.



«Три дня ждали, чтобы органы досудебного расследования определили квалификацию деяния в отношении Кайрат Кудайберген, но в итоге орган досудебного расследования его квалификацию так и не определил. Сегодня следственный суд Кудайберген Кайрату санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» сроком на один месяц, до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого. В санкционный материал не приобщены доказательства уличающие Кайрата, кроме постановления следователей и допроса самого Кайрата, ничего нет. Не приобщены материалы, подтверждающие версию о том, что он может скрыться от органов ДР, либо может воспрепятствовать следствию. Согласно ст. 203 УПК, при наличии достаточных доказательств, подтверждающих подозрение в отношении лица в совершении им преступления, прокурор, лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносят мотивированное постановление о квалификации деяния подозреваемого», - сказано в сообщении Амитова в социальной сети.



Адвокат считает, что отсутствие постановления о квалификации деяния, подтверждает отсутствие наличия достаточных доказательств виновности Кудайбергена.



«Но суд, поверив голословным доводам обвинения, сегодня санкционировал ему меру пресечения «содержание под стражей». Судья Карибаев на просьбу защитника разъяснить свое постановление и основание для удовлетворения ходатайство ОДР о санкционировании меры пресечения в виде «содержание под стражей» , только ответил фразой «пусть проверят», и это по мнению суда является основанием для ареста человека, к которому уже в течение трех суток не могут предьявить постановление о квалификации деяния», - подытожил он.



Напомним, ранее КазТАГ сообщал о том, что подробности по делу депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена раскрыли в прокуратуре Алматы. Напомним, в ходе январских событий Кудайбергена часто видели рядом с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу «Дикий Арман», которому вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы, один из них впоследствии умер. Сейчас «Дикий Арман» находится на время следствия под арестом. Утром 22 апреля стало известно, что Кудайберген помещен в ИВС по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.