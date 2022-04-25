Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах в стране, его соперница Марин Ле Пен признала поражение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.



В воскресенье в стране состоялся второй тур президентских выборов. По данным МВД Франции, после подсчета 80 процентов голосов Макрон набирает 54,81 процента голосов, Ле Пен - 45,19 процента. С победой Макрона поздравили главы целого ряда государств.



В своей победной речи у Эйфелевой башни глава государства заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю.



"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", - сказал он.



Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию. Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счет инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".



Макрон пообещал, что будет президентом для всех французов, в том числе для сторонников крайне правых, проголосовавших за Марин Ле Пен. "С самого начала я прошу вас никого не освистывать, потому что с этого момента я не кандидат одного лагеря, а президент для всех", - сказал он.