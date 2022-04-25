«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 479.69 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции
© Reuters
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах в стране, его соперница Марин Ле Пен признала поражение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

В воскресенье в стране состоялся второй тур президентских выборов. По данным МВД Франции, после подсчета 80 процентов голосов Макрон набирает 54,81 процента голосов, Ле Пен - 45,19 процента. С победой Макрона поздравили главы целого ряда государств.

В своей победной речи у Эйфелевой башни глава государства заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю.

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", - сказал он.

Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию. Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счет инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".

Макрон пообещал, что будет президентом для всех французов, в том числе для сторонников крайне правых, проголосовавших за Марин Ле Пен. "С самого начала я прошу вас никого не освистывать, потому что с этого момента я не кандидат одного лагеря, а президент для всех", - сказал он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика