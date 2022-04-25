Хищение пенсий в Карагандинской области: арестованы руководитель дома престарелых и соцработник

Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, на попечении в социальном объекте находятся 90 постояльцев, среди них 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
"По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник.
Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых в Карагандинской области была выявлена в январе. Тогда в АФМ сообщили, что на протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала "Казпочты" присваивали пособия пенсионеров и инвалидов.
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