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Хищение пенсий в Карагандинской области: арестованы руководитель дома престарелых и соцработник

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Хищение пенсий в Карагандинской области: арестованы руководитель дома престарелых и соцработник
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, на попечении в социальном объекте находятся 90 постояльцев, среди них 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

"По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник.

Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых в Карагандинской области была выявлена в январе. Тогда в АФМ сообщили, что на протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала "Казпочты" присваивали пособия пенсионеров и инвалидов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:20
Как можно обижать тех, кто и так немощен и обижен судьбой?
Побойтесь Бога! Все вернется к вам по закону бумеранга.
 
 

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