Хищение пенсий в Карагандинской области: арестованы руководитель дома престарелых и соцработник

Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.



По данным ведомства, на попечении в социальном объекте находятся 90 постояльцев, среди них 30 инвалидов и 60 пенсионеров.



"По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник.



Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.



Напомним, схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых в Карагандинской области была выявлена в январе. Тогда в АФМ сообщили, что на протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала "Казпочты" присваивали пособия пенсионеров и инвалидов.