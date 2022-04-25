«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 479.69 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:50
«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета
Фото из открытых источников
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого водитель «Гелендвагена» мастерски избегает столкновения с коровами, переходящими трассу, сообщает Zakon.kz.

Пользователи под публикацией оставили шуточные комментарии:

У коров вся жизнь пролетела перед глазами;

«Гелендваген» как всегда на высоте;

А коровы: «И пусть весь мир подождет»;

Корова в рубашке родилась;

Корова чуть на «Гелендвагене» не прокатилась.

Другие же ответили, что водитель виноват сам, так как двигался на большой скорости.

Найти хозяев коров и наказать;

Надо быть очень осторожными на дороге возле населенных пунктов;

Первая машина, увидев скот на дороге, должна включить аварийку, чтобы за ним машины снизили скорость, а так повезло, – добавили пользователи.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика