«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета

В Казнете распространяют видео, на кадрах которого водитель «Гелендвагена» мастерски избегает столкновения с коровами, переходящими трассу, сообщает Zakon.kz.
Пользователи под публикацией оставили шуточные комментарии:
У коров вся жизнь пролетела перед глазами;
«Гелендваген» как всегда на высоте;
А коровы: «И пусть весь мир подождет»;
Корова в рубашке родилась;
Корова чуть на «Гелендвагене» не прокатилась.
Другие же ответили, что водитель виноват сам, так как двигался на большой скорости.
Найти хозяев коров и наказать;
Надо быть очень осторожными на дороге возле населенных пунктов;
Первая машина, увидев скот на дороге, должна включить аварийку, чтобы за ним машины снизили скорость, а так повезло, – добавили пользователи.
Оставьте свой комментарий первым.