«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета

В Казнете распространяют видео, на кадрах которого водитель «Гелендвагена» мастерски избегает столкновения с коровами, переходящими трассу, сообщает Zakon.kz.Пользователи под публикацией оставили шуточные комментарии:У коров вся жизнь пролетела перед глазами;«Гелендваген» как всегда на высоте;А коровы: «И пусть весь мир подождет»;Корова в рубашке родилась;Корова чуть на «Гелендвагене» не прокатилась.Другие же ответили, что водитель виноват сам, так как двигался на большой скорости.Найти хозяев коров и наказать;Надо быть очень осторожными на дороге возле населенных пунктов;Первая машина, увидев скот на дороге, должна включить аварийку, чтобы за ним машины снизили скорость, а так повезло, – добавили пользователи.