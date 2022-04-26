Заявление о "водной блокаде" Кыргызстана прокомментировал министр финансов

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал высказывание кыргызского депутата Айбека Алтынбекова, призвавшего ответить Казахстану "водной блокадой", передает корреспондент Tengrinews.kz.



25 апреля глава Государственной таможенной службы Кыргызстана Самат Исабеков заявил, что Казахстан ставит экономическую блокаду, не пропуская грузоперевозчиков на границе.



"Раз Казахстан ставит экономическую блокаду, мы тоже должны поставить водную блокаду. Когда придет время, мы должны приостановить поток воды в Казахстан", - передает слова депутата Жогорку Кенеша Алтынбекова издание Tazabek.



В кулуарах правительства журналисты попросили Жамаубаева разъяснить ситуацию. Он заверил, что недопониманий с кыргызским правительством у Казахстана нет.



"У нас ожидается межправительственный совет с участием премьер-министров двух стран. У нас как таковых проблемных вопросов нет. Там не претензии. Там ряд китайских товаров переходит через кыргызскую границу, казахстанскую границу. Мы говорим, чтобы эти товары переходили законным путем, чтобы с кыргызской стороны изымался налог на добавленную стоимость и импортные пошлины. Мы вместе с кыргызскими коллегами сами организовали экспортно-импортный контроль на границе. Да, такие факты были. Если мы обнаруживали, КГД осуществлял проверки. Из-за проверок, естественно, возникают очереди", - объяснил Жамаубаев.



Он сказал, что не знает, почему кыргызский депутат поднял вопрос "водной блокады".



"Вы видели, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал, что у них с Казахстаном проблем нет. А все водные отношения зарегулированы через международные соглашения", - отметил Жамаубаев.



Также он пояснил, что очереди из фур на границе скапливаются не каждый день, а лишь в период проверки и обнаружения нарушений.