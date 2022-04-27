Перенос производства мотоциклов "Урал" из РФ в Казахстан опровергли в компании

Директор представительства “Урал Мото” в России и СНГ Денис Кузнецов пояснил, что о переносе завода мотоциклов в Казахстан речи не идет, говорилось о расширении производства, сообщает govoritmoskva.ru.



Предприятие продолжит работать в Ирбите в Свердловской области, новый завод в Казахстане будет производить мотоциклы для экспорта в западные страны.



Наверное, все-таки нас не так поняли. Это расширение производства. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 95% мотоциклов у нас все же идет на экспорт. В связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. При этом завод в Ирбите продолжает работать в полном объеме. Ирбит – есть Ирбит, производство в Россию пойдет, в СНГ. А из Казахстана (продукция – прим. ред.) пойдет на экспорт в Америку, Австралию, Европу, – объяснил Кузнецов.



Ранее генеральный директор “Урала” Илья Хаит сообщил, что компания перенесет производство из России в Казахстан. Такое решение вызвано нехваткой комплектующих, попавших под санкции, а также запретом на импорт техники из России. По словам Хаита, компания будет вынуждена сократить часть штата на прежнем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске.