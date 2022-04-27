«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Апреля
+21...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.53 KZT
  • €1 = 484.51 KZT
  • 1 RUB = 6.13 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Перенос производства мотоциклов "Урал" из РФ в Казахстан опровергли в компании

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Перенос производства мотоциклов "Урал" из РФ в Казахстан опровергли в компании
Фото Pinterest
Директор представительства “Урал Мото” в России и СНГ Денис Кузнецов пояснил, что о переносе завода мотоциклов в Казахстан речи не идет, говорилось о расширении производства, сообщает govoritmoskva.ru.

Предприятие продолжит работать в Ирбите в Свердловской области, новый завод в Казахстане будет производить мотоциклы для экспорта в западные страны.

Наверное, все-таки нас не так поняли. Это расширение производства. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 95% мотоциклов у нас все же идет на экспорт. В связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. При этом завод в Ирбите продолжает работать в полном объеме. Ирбит – есть Ирбит, производство в Россию пойдет, в СНГ. А из Казахстана (продукция – прим. ред.) пойдет на экспорт в Америку, Австралию, Европу, – объяснил Кузнецов.

Ранее генеральный директор “Урала” Илья Хаит сообщил, что компания перенесет производство из России в Казахстан. Такое решение вызвано нехваткой комплектующих, попавших под санкции, а также запретом на импорт техники из России. По словам Хаита, компания будет вынуждена сократить часть штата на прежнем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске.


Источник: Liter
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика