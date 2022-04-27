Справедливая стоимость Kaspi.kz выше, чем текущая на рынке - Ломтадзе

В Kaspi.kz считают, что справедливая стоимость компании выше, чем текущая стоимость на рынке.
Kaspi.kz частично выкупит свои бумаги на Лондонской бирже на 100 миллионов долларов. Совет директоров компании уже утвердил программу выкупа. Цена выкупа не называется.
В компании считают, что справедливая стоимость компании выше, чем текущая стоимость на рынке. Поэтому решили выкупить часть своих акций в Лондоне. Выкупленные акции в том числе могут быть использованы для долгосрочной системы мотивации ключевых сотрудников компании. Вместе с тем Kaspi.kz рассматривает возможность дополнительного размещения акций на других международных биржах.
"В среднесрочной перспективе мы также рассматриваем возможность размещения на еще одной международной бирже, наиболее подходящей для поддержания дальнейшего роста компании и расширения возможностей привлечения новых первоклассных международных инвесторов", - сообщил глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе.
Скорректированная чистая прибыль Kaspi за первый квартал 2022 года достигла 117 миллиардов тенге, на 49 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом компания намерена в 2022 году увеличить скорректированную чистую прибыль на 20-30 процентов.
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