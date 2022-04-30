«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

2 человека погибли в ДТП с грузовиком в Павлодарской области

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 14:45
2 человека погибли в ДТП с грузовиком в Павлодарской области
Кадр видео
Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с груженым грузовиком на трассе в Павлодарской области. Одна из пострадавших пассажирок госпитализирована в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с места аварии появились в Instagram. Видно, что от сильного удара грузовик перевернулся, а легковое авто сплющило.

2 человека погибли в ДТП с грузовиком в Павлодарской области


По информации пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области, дорожная авария произошла 30 апреля в 09.05 на втором километре автодороги Шакат - Восточный - Шалдай возле села Шакат.

"24-летний водитель ВАЗ 2110 столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ 53. В результате ДТП пассажиры ВАЗа 1987 и 1978 года рождения скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области, еще трое пострадавших доставлены в больницу.

"Неизвестная женщина в возрасте около 50 лет поступила с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом шейного отдела позвоночника. Пациентка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также пострадал 53-летний мужчина. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки слева. После осмотра и оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Третьим пострадавшим оказался 25-летний парень. У него диагностировали острую реакцию на стресс, но молодой человек отказался от госпитализации. После осмотра медиков он был отпущен домой.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

"По данному факту проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы. Автомобили водворены на спецштрафстоянку", - отметили в пресс-службе ДП региона.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика