2 человека погибли в ДТП с грузовиком в Павлодарской области

Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с груженым грузовиком на трассе в Павлодарской области. Одна из пострадавших пассажирок госпитализирована в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.Фото с места аварии появились в Instagram. Видно, что от сильного удара грузовик перевернулся, а легковое авто сплющило.По информации пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области, дорожная авария произошла 30 апреля в 09.05 на втором километре автодороги Шакат - Восточный - Шалдай возле села Шакат."24-летний водитель ВАЗ 2110 столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ 53. В результате ДТП пассажиры ВАЗа 1987 и 1978 года рождения скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области, еще трое пострадавших доставлены в больницу."Неизвестная женщина в возрасте около 50 лет поступила с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом шейного отдела позвоночника. Пациентка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также пострадал 53-летний мужчина. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки слева. После осмотра и оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Третьим пострадавшим оказался 25-летний парень. У него диагностировали острую реакцию на стресс, но молодой человек отказался от госпитализации. После осмотра медиков он был отпущен домой.Обстоятельства и причины ДТП выясняются."По данному факту проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы. Автомобили водворены на спецштрафстоянку", - отметили в пресс-службе ДП региона.