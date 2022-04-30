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Птицефабрики в Казахстане сокращают производство из-за дефицита кормов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Птицефабрики в Казахстане сокращают производство из-за дефицита кормов
Иллюстративное фото
В НПП "Атамекен" говорят, что ситуация критическая.

Птицефабрики Казахстана начали забой поголовья, так как птицу нечем кормить. С одной стороны, стоимость зерна продолжает ставить рекорды, с другой – на рынке наблюдается его дефицит. Частично обеспечить птицеводов кормом обещает Продкорпорация, но отгрузка зерна затягивается, так условия поставок уже не одну неделю обсуждаются с Минсельхозом. Ситуация на фабриках ухудшается с каждым днём, сообщает Eldala.kz.

Эту проблему представители крупных птицефабрик обсудили в НПП "Атамекен" на совещании с участием представителей Минсельхоза и Продкорпорации.

"Сложилось несколько факторов, которые приводят к серьезным издержкам производства. Государство вроде бы хочет поддержать наших производителей, но ситуация критическая. По факту мы теряем своих производителей", – сказал , директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев.

О том, что сегодня происходит на птицефабриках, рассказали сами производители.

"Сегодня птицефабрикам приходится забивать продуктивную птицу, это в дальнейшем приведёт к снижению производства. Уже осенью мы ощутим нехватку продукции, что приведёт к повышению цен и преобладанию на рынке продукции из России, Беларуси и других стран. Производители бессильны в этой ситуации, так как птицу сейчас нечем кормить", – говорит президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

Он подчеркнул, что кроме зерна все остальные составляющие завозятся из-за рубежа за валюту, которая с каждым днем дорожает: если три-четыре года назад зерно покупали за 40-45 тысяч тенге за тонну, то сегодня оно стоит уже 160 тысяч.

"Продкорпорация отдаёт нам из фуражного фонда 150 тысяч тонн зерна, а годовая потребность у нас – более 700 тысяч. Но и этот вопрос тянется. МСХ, Продкорпорация каждый день что-то новое придумывают. Сначала подписали меморандум, что мы при условии получения удешевлённого зерна будем отпускать яйцо по 34 тенге и окорочка по 930 тенге. На это мы вынуждены были согласиться. Вчера вечером звонят, просят дать с каждой птицефабрики согласие с подписанным меморандумом. Для чего это делается? Такие сплетни уже идут, что у Продкорпорации нет зерна, поэтому они тянут. А у нас безвыходное положение. В Акмолинской области одна фабрика два месяца умирала от бескормицы, положили 100 тысяч голов кур-несушек", – рассказал бизнесмен.

Руководитель птицефабрики "Есильская" из СКО Мурат Бакиров говорит, что не припомнит такой ситуации с кормами в прежние годы.

"Мы вынуждены были отреагировать самыми крайними методами. С понедельника, 25 апреля, пустили под нож промышленное поголовье птицы с продуктивностью 84-85%. Это только начало. Потому что не хватает зерна, не хватает масличных. О том, что какие-то запасы у фермеров остались, вопрос закрытый, одна надежда на Продкорпорацию. Время идёт, сегодня мы бьем птицу с продуктивностью 84-85%, у которой срок эксплуатации еще минимум 6-7 месяцев. Завтра мы перейдём к птице с продуктивностью 90%, потом ещё выше", – рассказал он.

Директор департамента закупа и реализации сельхозпродукции Продкорпорации Рустам Жанатаев заявил, что нацкомпания готова начать поставки зерна птицефабрикам немедленно. Для этого птицефабрикам необходимо лишь подписать еще одну заявку.

"22 апреля между МСХ, Продкорпорацией и двумя отраслевыми ассоциациями был подписан меморандум, согласно которому Продкорпорация принимает обязательство по продаже зерна по удешевлённой цене – 117 тысяч тенге – до 1 сентября, то есть до получения нового урожая. Это делается для того, чтобы конечная продукция птицефабрик поступала на рынок также по сниженной цене, в связи с чем мы в этом меморандуме предусмотрели встречные обязательства. Однако после подписания некоторые птицефабрики начали обращаться в Минсельхоз по поводу отказа от исполнения встречных обязательств. У нас появились опасения, что меморандум останется на бумаге, а население не получит удешевлённые продовольственные товары", – сказал он.

Представитель нацкомпании пояснил, что вечером 28 апреля состоялось совещание с Минсельхозом. На нём приняли решение, что Продкорпорация начинает отпускать зерно по 117 тысяч тенге, но птицефабрики при подписании договоров должны заполнить бланк заявления о том, что они ознакомлены с условиями меморандума и готовы его исполнять.

Однако вопрос об ограничении до конца года цены на яйцо и мясо птицы остался открытым.

"Зерно мы получаем до августа, а цену на свою продукцию должны держать до конца года. Получается, нам дают удешевленное зерно на четыре месяца, а хотят, чтобы мы держали цену восемь месяцев. Это вызывает недоумение. Да, мы подписали меморандум от безысходности, но если сейчас не поздно, давайте в том заявлении, которое будут фабрики подписывать, хотя бы фиксировать, что цена будет держаться до момента получения зерна", – сказал президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.


Источник: informburo.kz
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