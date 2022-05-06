Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

44-летний российский специалист Магомед Адиев официально возглавил сборную Казахстана по футболу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Его представление в качестве главного тренера состоялось сегодня, 6 мая, в федерации футбола, в нем принял участие глава КФФ Адлет Барменкулов.



Напомним, информация о том, что именно Адиев возглавит сборную Казахстана, появилась еще в апреле. Он покинул карагандинский "Шахтер", который тренировал с прошлого года, и уже определился со штабом своей команды.



До Адиева обязанности главного тренера сборной исполнял Андрей Карпович, а до него ее возглавлял Талгат Байсуфинов.