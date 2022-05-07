«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Мая
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.47 KZT
  • €1 = 459.19 KZT
  • 1 RUB = 6.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:02
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
© instagram/akordapress
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Поздравление Главы государства опубликовала "Акорда", сообщает Tengrinews.kz.

"Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.

Защита Отечества - священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных Сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.

Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка - одна из важнейших задач государства. Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.

Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика