Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Поздравление Главы государства опубликовала "Акорда", сообщает Tengrinews.kz.



"Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.



Защита Отечества - священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.



В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных Сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.



Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка - одна из важнейших задач государства. Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.



Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении.