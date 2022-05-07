Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Поздравление Главы государства опубликовала "Акорда", сообщает Tengrinews.kz.
"Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.
Защита Отечества - священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.
В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных Сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.
Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка - одна из важнейших задач государства. Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.
Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении.
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