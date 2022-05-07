Закрепить в Конституции право каждого казахстанца на доход от нацресурсов предлагает НКК

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Закрепить в Конституции право каждого казахстанца на доход от национальных ресурсов предлагает Народный Конгресс Казахстана.



«Общенациональное движение «Народный Конгресс Казахстана» поддерживает решение президента Токаева К.К о проведении республиканского референдума 5 июня 2022. Партия НКК, которая возникла в 1992 году, участвовала в формировании проекта первой Конституции. В 1992 партией Народный Конгресс Казахстана были внесены начальные статьи в проект новой Конституции: 1. Единственным источником власти является народ. 2. Главной собственностью народа является земля и недра. Это собственность всегда принадлежит народу», - сообщили в НКК в субботу.



При этом в Народном Конгрессе Казахстана пояснили, каким образом должен распределяться доход от национальных ресурсов.



«На заседании оргкомитета общенационального движения НКК 29 апреля этого года по возрождению партии мы отметили, что основной задачей возрождаемой партии будет создание эффективного механизма, который обеспечит реальный доступ всех граждан РК к ее национальным ресурсам. На имя каждого гражданина будет открыт лицевой счет, на который будет поступать гарантированный доход от использования национальных ресурсов. Мы призываем всех граждан принять активное участие в референдуме и внести свой вклад в развитие страны», - отметили в НКК.



По мнению членов движения, нет необходимости закреплять в Конституции роль первого президента, так как независимость бывшим Союзным Республикам досталась автоматически в результате развала СССР.