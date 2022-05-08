В Москве состоялся закрытый показ фильма о герое-казахстанце Рахимжане Кошкарбаеве

Закрытый показ документального фильма о героях-знаменосцах состоялся 30 апреля в Музее Победы в Москве, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фильм "Батыры Великой Отечественной. Рахимжан Кошкарбаев, Григорий Булатов" приурочен к 77-й годовщине штурма Рейхстага.Режиссер документального фильма Константин Харалампидис подчеркнул, что съемки фильма - это история о восстановлении справедливости по отношению к Рахимжану Кошкарбаеву и Григорию Булатову."Мы не ставили перед собой задачу рассказать эту историю так, как ее никто не рассказывал. Мой личный мотив как режиссера – сделать работу, которая сослужит добрую службу реальным человеческим судьбам. В каком смысле? Этим двум людям, Кошкарбаеву и Булатову, которые вместе водрузили наше знамя на фасаде Рейхстага, им должны быть присвоены соответствующие их подвигу звания, а именно: Рахимжану Кошкарбаеву звание Героя России, а Григорию Булатову - звание "Халық қаһарманы".Эта история о восстановлении справедливости по отношению к ним. Прежде чем приступить к проекту, я провел значительную работу и убежден, что, судя по его характеру, ему памятник при жизни не нужен был. И это главная отличительная черта любого героя", - сказал режиссер документального фильма Константин Харалампидис, добавив, что в фильме показаны многочисленные награды и личные вещи Кошкарбаева, подтверждающие его героизм.Режиссер подчеркнул, что к теме Великой Отечественной войны сегодняшнее поколение относится очень формально."Мы хотели, чтобы наше кино было обращено прямо к сердцу зрителя, чтобы он прочувствовал: человек проливал кровь, отдавал свою жизнь, совершал подвиг и тем самым дал возможность появиться на свет будущим поколениям. Но если говорить откровенно, сегодня многие молодые люди этого не понимают.После просмотра картины ко мне подходили зрители со слезами на глазах. Конечно, у меня есть ощущение, что могло быть и лучше. Но я считаю, что это вполне нормальные ощущения, которые имеются у любых творческих людей", - отметил он.Сценарист фильма Константин Маскаев отметил, что тема участия казахстанцев в Великой Отечественной войне занимает в экспозиции музея особое место."Здесь повествуют о подвиге Панфиловской дивизии, бойцы которой оказали серьезное сопротивление многократно превосходящим силам противника при обороне Москвы. Рассказывают о стратегическом таланте комбата Бауыржана Момышулы и подвигах Алии и Маншук. Большой раздел посвящен эвакуации в Казахстан заводов, институтов, организаций и налаживанию в тылу производства оружия и боеприпасов, обмундирования и снаряжения для бойцов Красной Армии. Девять пуль из десяти были отлиты из добываемого на территории Казахстана свинца. В Казахстане не было ни одного крупного города, где бы не разместили госпитали для раненых. Посетители узнают, что в годы войны врачам удалось добиться самого высокого в мире процента восстановления здоровья раненых бойцов", - подчеркнул сценарист.Российская актриса театра и кино Ольга Будина выразила благодарность режиссеру и другим авторам за фильм."Он произвел на меня и Наума (17-летний сын актрисы - прим.ред) неизгладимое впечатление! Спасибо за правду и за память, за бережное отношение к самой теме, к героям и их потомкам. И за человеческую сентиментальность. И очень правильным, на мой взгляд, было после фильма еще раз показать видео с Батыром Казыбаевым – не вошедшие в основное время кадры с этим замечательным человеком, чтобы почтить память ушедших – вечно живых!" - сказала она."Мне показалось правильным, что авторы картины показали героя в первую очередь как человека, который прожил достойную жизнь, был безусловно любим, сам любил людей и свой город Алматы, и свою работу, умел дружить. И своим примером, любовью к жизни воспитывал целую плеяду достойных людей и оставил о себе очень хорошие воспоминания, которые бережно хранят. Алматы в фильме показан так, что даже тот, кто никогда там не был, воспринимает эту замечательную атмосферу добра, дружбы, творчества, счастья. И это все как бы показывает: вот за это будущее и проливали кровь наши деды и отцы, вот тот хрупкий мир, который намеревались растоптать фашистские полчища. Большой ошибкой считаю, что при изучении истории в школе теме Великой Отечественной войны уделяется все меньше внимания. Редко, кто из детей ответит, насколько страшной была эта война и почему так важна для нас эта Победа", - отметила специалист по культурно-просветительской деятельности Московского дома национальностей Гульнара Исакова.Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Лента рассказывает о событиях, произошедших 30 апреля 1945 года у стен берлинского Рейхстага.Специальными гостями показа стали актеры Ольга Будина, Андрей Кайков, Ольга Дроздова. Место проведения показа выбрано неслучайно - в 2021 году съемка одного из наиболее важных эпизодов киноленты проходила в Музее Победы.В 2020 году медиахолдинг "Алаш Медиа Групп" и Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО провели творческий конкурс рисунков "Вечные герои Победы", посвященный подвигу Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова. Конкурс проводился среди детей в возрасте от 7 до 18 лет. Лучшие работы юных художников были показаны в фильме "Батыры Великой Отечественной. Рахимжан Кошкарбаев, Григорий Булатов".