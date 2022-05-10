Министр подписал приказ о новых правилах по "Алтын белгі"

НУР-СУЛТАН, 10 мая — Sputnik. Министр образования Асхат Аймагамбетов сообщил, что подписал приказ о внесении изменений в Правила оценивания учебных достижений школьников.



В приказе значительно усилены требования для получения знака "Алтын белгі".



Так, со следующего года на знак "Алтын белгі" смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки "отлично".



Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.



"Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ", - отметил министр.



По его словам, в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков "Алтын белгі". Но определенная часть выпускников получила низкие баллы по результатам ЕНТ. Поэтому для объективного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.



В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ.



Заявления об отказе от знака не будут действительны.



Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке.



Министр добавил, что в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ. В связи с этим он призвал администрации школ, отделы и управления образования обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов.