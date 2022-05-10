Как быстро похудеть: Ученые представили новые данные

Три месяца на веганской диете позволяют сбросить около семи килограммов.Такие данные привели ученые из Дании, из диабетического центра «Стено», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на medicalxpress.com.



На Европейском конгрессе по ожирению, который закончился пару дней назад в Маастрихте (Нидерланды), они представили свой доклад. Согласно ему, ученые провели систематический обзор и метаанализ результатов 11 клинических исследований, в них принимали участие почти 800 человек. Все страдали от лишнего веса и сахарного диабета. Средний возраст участников составлял от 48 лет до 61 года.



Ученые выяснили, что, полный отказ от продуктов животного происхождения — веганская диета — позволяет уже за три месяца сбросить около четырех килограммов. Также если сравнивать веганство с обычным питанием, то снижение веса может составить почти семь с половиной килограммов.



Согласно исследованиям и сравнению других диет, веганская диета позитивно сказывается на уровне глюкозы и холестерина в крови, поэтому ее можно рекомендовать людям с ожирением и диабетом 2-го типа, считают исследователи. Также веганство, по мнению ученых из Дании, не влияет на показатели артериального давления и уровень триглицеридов (жиров) в крови.