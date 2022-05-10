Как быстро похудеть: Ученые представили новые данные

Три месяца на веганской диете позволяют сбросить около семи килограммов.Такие данные привели ученые из Дании, из диабетического центра «Стено», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на medicalxpress.com.
На Европейском конгрессе по ожирению, который закончился пару дней назад в Маастрихте (Нидерланды), они представили свой доклад. Согласно ему, ученые провели систематический обзор и метаанализ результатов 11 клинических исследований, в них принимали участие почти 800 человек. Все страдали от лишнего веса и сахарного диабета. Средний возраст участников составлял от 48 лет до 61 года.
Ученые выяснили, что, полный отказ от продуктов животного происхождения — веганская диета — позволяет уже за три месяца сбросить около четырех килограммов. Также если сравнивать веганство с обычным питанием, то снижение веса может составить почти семь с половиной килограммов.
Согласно исследованиям и сравнению других диет, веганская диета позитивно сказывается на уровне глюкозы и холестерина в крови, поэтому ее можно рекомендовать людям с ожирением и диабетом 2-го типа, считают исследователи. Также веганство, по мнению ученых из Дании, не влияет на показатели артериального давления и уровень триглицеридов (жиров) в крови.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz