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Казахи всегда будут помнить, что Турция первой признала нашу независимость - Токаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Казахи всегда будут помнить, что Турция первой признала нашу независимость - Токаев
Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ в Анкаре, куда накануне с государственным визитом прибыл президент Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства в своем выступлении поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение посетить Турецкую Республику с государственным визитом.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган – мудрый и уважаемый политик, поэтому его мнение имеет очень большое значение. Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость. Казахстан и Турция – братские, дружественные страны, имеющие общие исторические корни. Символичное значение имеет то, что первое посольство Казахстана открылось именно в Анкаре. В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время наше сотрудничество укрепилось и достигло уровня стратегического партнерства. Сформирована обширная договорно-правовая база. Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы также взаимодействуем в рамках глобальных и региональных структур», ­– сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил еще об одной важной дате. В этом году исполнилось 70 лет со времени, когда казахи-переселенцы нашли кров на турецкой земле. Большое содействие им оказал Аднан Мендерес, который был в то время Премьер-министром Турции. Глава государства отметил, что недавно одна из улиц в Алматы была названа в честь этого видного политика.

«Мы хорошо знаем, что турецкий народ всегда открыт и доброжелателен к Казахстану. Мы это постоянно чувствуем. В результате сегодняшней двусторонней встречи достигнуты важные договоренности. Данный визит откроет возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. Особенно важным представляется для двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута», – подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства указал на приоритетность этих мер, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации. Он отметил важность принятого Совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, которое выводит казахско-турецкое сотрудничество на новый уровень. Лидер Казахстана также акцентировал внимание на подписании ряда важных межправительственных документов, укрепляющих взаимодействие в различных областях.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что большой импульс развитию торгово-экономического партнерства придаст Межправительственная экономическая комиссия. Важная роль в укреплении связей отводится и Организации тюркских государств.

«Преобразование в прошлом году Совета сотрудничества тюркоязычных государств в полноценную организацию стало хорошим началом. Это наше общее достижение. Для нас важно и дальше продолжать работу в рамках данной Организации. Также достигнута договоренность о развитии сотрудничества в сферах образования и культуры. Эта Организация очень важна для Казахстана, поэтому мы намерены оказывать ей постоянную», – заявил глава государства.

Президент Казахстана, отметив вклад двусторонних встреч на высшем уровне в расширение сотрудничества, пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом нашу страну. Ожидается, что в ходе визита лидера Турции в Казахстан состоится заседание четвертого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что обе страны будут взаимно поддерживать друг друга для достижения успеха и процветания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил свою готовность продвигать сотрудничество между двумя странами.

«Хочу отметить, что мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов. Мы будем сообща работать в торгово-экономической и культурной сферах, обеспечении безопасности. Мы договорились, что продолжим укреплять наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах. Будем поддерживать наше единство в ООН, Организации исламского сотрудничества», – сказал президент Турции.


Источник: newtimes.kz
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