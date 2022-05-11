Можно ли вернуть автомобиль, купленный в автосалоне

Казахстанец приобрел в автосалоне новый автомобиль с пробегом 30 км и спустя какое-то время решил его вернуть, однако в автосалоне получил отказ. В Министерстве торговли и интеграции РК разъяснили, что по этому поводу говорит законодательство, передает Zakon.kz.



12 апреля 2022 года я оставил в автосалоне обращение по поводу возврата автомобиля. Однако получил официальный отказ. Якобы данный автомобиль является бывшим в употреблении. При этом на момент передачи мне данного автомобиля пробег составлял 30 километров, по состоянию на 19 апреля 2022 года пробег данного автомобиля составляет 39 километров. Я как потребитель, к сожалению, не нашел ни в одном законе РК понятие «бывший в употреблении товар», такое понятие отсутствует. Таким образом, прошу пояснить мне, как покупателю, я имею право вернуть автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги? – прозвучал вопрос.



Как пояснили в министерстве, согласно закону «О защите прав потребителей», автомобиль является технически сложным товаром – это непродовольственный товар с технически сложным внутренним устройством, который включает в себя множество конструктивных или разнородных элементов, образующих одно целое, позволяющее использовать его по назначению, определяемому существом соединения, к которому относятся исключительно транспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные и воздушные суда.



Статья 30 Закона предусматривает, что в случае обнаружения потребителем существенного недостатка технически сложного товара и предъявления им требования о расторжении договора и возврате уплаченных за товар денег продавец (изготовитель, исполнитель) технически сложного товара и его компонента обязан удовлетворить данное требование в течение трех рабочих дней.



В случае обнаружения потребителем существенного недостатка технически сложного товара и предъявления им требования о его замене продавец (изготовитель) технически сложного товара и его компонента обязан удовлетворить данное требование в течение 30 рабочих дней.



При этом, если продавец направляет товар на дополнительную проверку (экспертизу) безопасности или качества органам по подтверждению соответствия либо испытательным лабораториям при несогласии с предъявленными требованиями потребителя, срок по возврату или обмену технически сложного товара приостанавливается на время производства проверки (экспертизы).



Вместе с тем закон предусматривает, что в отношении технически сложного товара и его компонента потребитель вправе потребовать замену на товар аналогичной марки (модели), либо замену на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, либо расторжения договора и возврата уплаченных за товар денег только в случае существенного недостатка технически сложного товара.



Закон определяет, что существенным либо неустранимым недостатком является недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, включая время ожидания поставки запасной части, превышающее установленный законом срок или настолько затягивающееся, что для потребителя уже теряется актуальность такого устранения или делает невозможным использование товара по целевому назначению, либо недостаток, который может привести к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя, окружающей среде.



В остальных случаях с технически сложным товаром потребитель вправе потребовать безвозмездное устранение недостатков товара либо соразмерное уменьшение покупной цены с соответствующим перерасчетом разницы. На основании изложенного вы имеете право вернуть автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги при наличии существенного недостатка технически сложного товара – транспортного средства. Минторговли



В МТИ также дали разъяснение по направленной претензии в автосалон.



Статья 42-4 Закона устанавливает, что потребитель, права и законные интересы которого нарушены, вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении причиненного этими нарушениями убытка (вреда) вследствие недостатков товара.



Претензия потребителя к продавцу вручается нарочно либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо по адресу электронной почты продавца, если такой адрес ранее был указан продавцом.



В свою очередь продавец обязан рассмотреть претензию потребителя и в случае несогласия с требованиями потребителя в течение десяти календарных дней со дня получения претензии представить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально.



Копии этих документов должны прилагаться к ответу продавца потребителю.



Если ответ продавца был сдан на почту или передан по другим средствам связи до 24 часов последнего дня срока, то срок, указанный в части первой настоящего пункта, не считается пропущенным.



Если в течение десяти календарных дней продавец письменно не ответит на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред) вследствие недостатков товара, а также откажется принять участие в рассмотрении потребительского спора в досудебном порядке, потребитель вправе обратиться в уполномоченный орган, государственные органы, осуществляющие функции в сфере защиты прав потребителей.Минторговли



В министерстве также отметили, что статья 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК предусматривает, что в случае отсутствия вышестоящего административного органа, должностного лица административный акт, административное действие (бездействие) могут быть обжалованы в суде.