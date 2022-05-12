Число сделок купли-продажи жилья в Казахстане резко снизилось в апреле

Апрельский показатель на 22% ниже мартовского.



В апреле текущего года в Казахстане заключили 52 520 сделок купли-продажи жилья, что на 22,5% меньше мартовского показателя, сообщает Бюро нацстатистики.



Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области – 8 898, городах Алматы и Нур-Султан, 6 583 и 5 900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 958.



Казахстанцев больше интересует жильё в многоквартирных домах (38 149 сделок). В спросе остаются двухкомнатные квартиры. В апреле было оформили 15 тысяч двухкомнатных квартир и 13 тысяч однокомнатных. По индивидуальным домам зарегистрировали 14 371 сделку. Частные дома больше предпочитали к покупке жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.



Количество сделок купли-продажи жилья за апрель по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировали в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года – минус 48,9%.