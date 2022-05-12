«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.61 KZT
  • €1 = 467.44 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Число сделок купли-продажи жилья в Казахстане резко снизилось в апреле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Число сделок купли-продажи жилья в Казахстане резко снизилось в апреле
Иллюстративное фото
Апрельский показатель на 22% ниже мартовского.

В апреле текущего года в Казахстане заключили 52 520 сделок купли-продажи жилья, что на 22,5% меньше мартовского показателя, сообщает Бюро нацстатистики.

Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области – 8 898, городах Алматы и Нур-Султан, 6 583 и 5 900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 958.

Казахстанцев больше интересует жильё в многоквартирных домах (38 149 сделок). В спросе остаются двухкомнатные квартиры. В апреле было оформили 15 тысяч двухкомнатных квартир и 13 тысяч однокомнатных. По индивидуальным домам зарегистрировали 14 371 сделку. Частные дома больше предпочитали к покупке жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировали в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года – минус 48,9%.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика