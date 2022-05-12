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Инфляция в Казахстане бьёт рекорды

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Инфляция в Казахстане бьёт рекорды
Алибек Куантыров. ФОТО: © primeminister.kz
Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

По словам Куантырова, в Казахстане принимается комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции, передает Казинформ.

«Инфляция - глобальный тренд. В мире за последние 12 месяцев на 36% выросли цены, с учетом этого и происходит рекордная инфляция. Например, в США - больше 8%, это большой рекорд. В Казахстане тоже рекорд - инфляция сложилась по итогам апреля на уровне 13,2%. Как раз продовольственная инфляция оказывает большое влияние на индекс потребительских цен. Это основной момент. Цены именно на продовольствие растут из-за того, что логистические цепочки были нарушены во время карантина. Потом климатический фактор сыграл, в Казахстане мы это наблюдали в прошлом году. Плюс геополитическая ситуация усугубила вопрос инфляции», - заявил Алибек Куантыров журналистам в кулуарах заседания правительства.

Как добавил министр, совместно с Нацбанком принимаются антиинфляционные меры.

«Есть комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции. Нацбанк проводит денежно-кредитную политику, правительство принимает оперативные и системные меры по диверсификации, по увеличению производства основных продуктов питания, доведению до 80-100% импортозамещения», - пояснил глава Миннацэкономики.

По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Согласно прогнозам, инфляция сохранится на повышенном уровне до конца года.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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4145god (Посетители) Сегодня, 15:45
Согласно прогнозам, инфляция сохранится на повышенном уровне до конца года.

Да что там до конца года. Не смешите мои подковы, лет 10 минимум её родимую уже наблюдаем, да и как жить без в нашей стране вообще не представляем.
 
 

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