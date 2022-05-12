Инфляция в Казахстане бьёт рекорды

Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.
По словам Куантырова, в Казахстане принимается комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции, передает Казинформ.
«Инфляция - глобальный тренд. В мире за последние 12 месяцев на 36% выросли цены, с учетом этого и происходит рекордная инфляция. Например, в США - больше 8%, это большой рекорд. В Казахстане тоже рекорд - инфляция сложилась по итогам апреля на уровне 13,2%. Как раз продовольственная инфляция оказывает большое влияние на индекс потребительских цен. Это основной момент. Цены именно на продовольствие растут из-за того, что логистические цепочки были нарушены во время карантина. Потом климатический фактор сыграл, в Казахстане мы это наблюдали в прошлом году. Плюс геополитическая ситуация усугубила вопрос инфляции», - заявил Алибек Куантыров журналистам в кулуарах заседания правительства.
Как добавил министр, совместно с Нацбанком принимаются антиинфляционные меры.
«Есть комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции. Нацбанк проводит денежно-кредитную политику, правительство принимает оперативные и системные меры по диверсификации, по увеличению производства основных продуктов питания, доведению до 80-100% импортозамещения», - пояснил глава Миннацэкономики.
По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Согласно прогнозам, инфляция сохранится на повышенном уровне до конца года.
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